Автор «Лжи "Матильды"» избил резиновую куклу Учителя за отказ идти на дебаты

Видео: Первый Международный Позитивный портал / YouTube

Бывший боксер, режиссер фильма «Оболганный Государь — правда о последнем русском царе» (ранее носил рабочее название «Ложь "Матильды"») Сергей Алиев избил резиновую куклу, представив ее кинематографистом Алексеем Учителем. Мужчина записал произошедшее на видео, которое появилось на YouTube-канале «Первый Международный Позитивный портал».

Ролик начинается цитатой митрополита Филарета «Люби врагов своих, ненавидь врагов Христа и бей врагов Отечества». Затем в кадре появляется Алиев, который избивает манекен.

Боксер объяснил порталу Ura.ru, что резиновая кукла символизировала для него Учителя. Алиев обиделся на режиссера после того, как тот проигнорировал его призыв прийти на дебаты по поводу фильма «Матильда». «Чтобы дебаты состоялись, человек должен не трусить. А когда ему звонят от меня, представляются, и он тут же скидывает трубку и больше не берет. Мог бы ответить!» — возмутился он.

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Фильм Алиева появился в сети в начале октября. В нем снялись боец Федор Емельяненко, путешественник Федор Конюхов, актер Николай Бурляев, балерина Илзе Лиепа и космонавт Сергей Рыжиков.

В «Матильде» Учителя рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Вокруг картины, которая выйдет на экраны 25 октября, разгорелся скандал из-за того, что верующие сочли образ царя, вступающего в интимную связь с танцовщицей, неподобающим для святого (он был канонизирован РПЦ в 2000 году как страстотерпец).