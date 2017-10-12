Патриарх Кирилл испугался революционного хаоса и пропаганды из-за «Матильды»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался об объективной оценке истории и художественном вымысле в произведениях. При этом он упомянул некий «печально известный фильм», под которым, как передает РИА Новости, подразумевается «Матильда» Алексея Учителя.

По словам патриарха, «при работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах».

«Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом», — сказал предстоятель РПЦ.

Он также заметил, что ложь не может являться драматургическим приемом. «Ложь грубо искажает историческую действительность и сознательно вводит людей в заблуждение. Именно ложь лежала в основе пропаганды, ввергшей наш народ в революционный хаос, а затем и в пучину страданий», — добавил патриарх.

Лента Учителя выйдет на экраны 25 октября.