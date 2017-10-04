Липецкий митрополит запретил местным верующим смотреть «Матильду»

Митрополит Липецкий и Задонский Никон опубликовал обращение к верующим по поводу выхода на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда».

«Не благословляю верным чадам... принимать участие в организации показа и просмотре кощунственного фильма», — говорится в тексте за подписью, размещенном на сайте митрополии.

Никон напомнил, что почитание святых является догматом Церкви и привел цитаты из Библии.

Материалы по теме Тест на скрепы Главный мотив противников «Матильды»

«Их жизнь и служение стали подлинным примером христианской любви и самопожертвования», — сказал он о семье последнего императора России.

Николай II, императрица Александра, царевич Алексей и великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия прославлены Русской православной церковью в лике святых царственных страстотерпцев.

Ранее 4 октября журналистка Ксения Собчак после посещения предпремьерного показа фильма Алексея Учителя назвала картину «промонархической». «Поклонской этот фильм должен очень понравиться, надо ее срочно на него пригласить!!! Царь показан лучше, а не хуже, чем он был на самом деле», — написала Собчак в соцсетях.

30 сентября лидеру организации «Христианское государство — Святая Русь» Александру Калинину предъявили обвинение в принуждении к отказу от сделки (статья 179 УК РФ) после его угроз в адрес киносетей из-за выхода фильма «Матильда». Ранее его задержали по подозрению в поджоге машин у офиса адвоката Учителя.

Фильм Алексея Учителя об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской выйдет в широкий прокат 25 октября. Картина неоднократно подвергалась критике со стороны представителей Русской православной церкви и депутата Госдумы Наталии Поклонской. Последняя требовала проверить работу на предмет оскорбления чувств верующих, а также направила в МВД, Генпрокуратуру и Минкультуры 100 тысяч обращений от граждан, оскорбленных «Матильдой».