Угрожавшему кинотеатрам лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение

Лидеру организации «Христианское государство — Святая Русь» Александру Калинину предъявлено обвинение в давлении на кинотеатры. Об этом в субботу, 30 сентября, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В МВД России подтвердили информацию о предъявлении обвинения в рамках уголовного дела. В то же время имя лидера общественной организации не уточняется.

В полиции пояснили, что дело было возбуждено из-за принуждения киносети к отказу от демонстрации художественного фильма под угрозой применения насилия по отношению к зрителям и владельцам кинотеатров.