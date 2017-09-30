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Угрожавшему кинотеатрам лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение

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Лидеру организации «Христианское государство — Святая Русь» Александру Калинину предъявлено обвинение в давлении на кинотеатры. Об этом в субботу, 30 сентября, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В МВД России подтвердили информацию о предъявлении обвинения в рамках уголовного дела. В то же время имя лидера общественной организации не уточняется.

В полиции пояснили, что дело было возбуждено из-за принуждения киносети к отказу от демонстрации художественного фильма под угрозой применения насилия по отношению к зрителям и владельцам кинотеатров.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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