Раскрыты подробности криминального прошлого лидера «Христианского государства»

Пресс-секретарь краевого суда Красноярского края Наталья Мишанина рассказала РИА Новости о криминальном прошлом лидера «Христианского государства» Александра Калинина, у которого имеется судимость за убийство.

«Согласно материалам дела, в июле 2002 года Калинин узнал, что у его соседки, хорошей приятельницы его матери, есть деньги, и сообщил это двум знакомым наркоманам. Сначала знакомые без него пытались попасть в квартиру — ломились в дверь, отключали свет, но женщина не открывала. Открыла только, когда постучал Калинин, так как его знала. Все трое ворвались, забрали 75 тысяч рублей, и чтобы не оставлять следов, задушили женщину и ушли», — сообщила она.

Мишанина указала, что задержан Калинин был в сентябре 2002 года. В мае следующего года он получил 8,5 лет колонии строгого режима. В январе 2003 года Калинин был осужден на два года условно по статье за подделку документов.

«Во время отбывания наказания Калинин писал жалобу, что ему не доплачивают денег, северный коэффициент, которую оставили без удовлетворения», — сказала Мишанина. Также она отметила, что согласно судебным материалам, Калинин является уроженцем города Грязи Липецкой области.

О судимости лидера «Христианского государства» за убийство стало известно 25 сентября. Тогда сообщалось, что Калинин был судим по части 2 статьи 105 («Убийство с отягчающими обстоятельствами»), по части 3 статьи 162 («Разбой с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере») и по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»).

Калинин был задержан в сентябре по факту принуждения руководства киносетей к отказу от демонстрации фильма Алексея Учителя. При этом он угрожал применить силу в отношении зрителей и нанести ущерб собственникам кинотеатров.

За некоторое время до этого мужчину задержали по подозрению в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката Учителя. Вместе с ним в полиции оказались еще трое: Юрий Калинин (брат Александра), Александр Баянов и Денис Манталуц. В суде они объяснили свои действия тем, что появление фильма «Матильда» оскорбило их религиозные чувства.

Троих в итоге арестовали по этому делу, а лидера «Христианского государства» — за «принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что организация «Христианское государство — Святая Русь» в Минюсте не зарегистрирована. «То есть по сути речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — отметили в Кремле.

