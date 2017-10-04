Собчак объявила «Матильду» «промонархической»

Журналистка Ксения Собчак сходила на предпремьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда» и поделилась впечатлениями от просмотра в Instagram в среду, 4 октября. Она посчитала картину «промонархической» и пообещала, что лента понравится депутату Госдумы Наталье Поклонской.

«Что удивило лично меня? Да то, что Поклонской этот фильм должен очень понравиться, надо ее срочно на него пригласить!!! Царь показан лучше, а не хуже, чем он был на самом деле, и фильм в этом смысле можно считать промонархическим», — написала Собчак.

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Она отметила, что Учитель «искренне любит царя» и сделал для идеализации фигуры Николая II больше, чем Поклонская.

Картина выйдет в широкий российский прокат 26 октября. Она посвящена отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская неоднократно обвиняла создателей фильма в оскорблении чувств верующих. В июле парламентарий направила в МВД, Генпрокуратуру и Министерство культуры России 100 тысяч обращений оскорбленных еще не вышедшей «Матильдой» граждан.