Собчак объявила «Матильду» «промонархической»

Спасибо Алексею Учителю,и я искренне сочувствую ему за то мракобесие ,которое происходит вокруг этой красиво ,по-голливудски, снятой сказки. Это кино,которое на мой взгляд,не претендует на историческую достоверность ,а просто рассказывает красивую историю выбора между любовью и чувством долга.Что удивило лично меня? Да то,что Поклонской этот фильм должен очень понравится,надо ее срочно на него пригласить!!! Царь показан лучше,а не хуже чем он был на самом деле,и фильм в этом смысле можно считать промонархическим.В фильме намеренно опущен циничный,порочащий Николая Второго поступок: Уже узнав про Ходынку,тем же вечером,30 мая Царь едет вовсе не на коленях стоять среди пострадавших,а на бал французского посла графа Монтбелло.Как пишет в мемуарах Витте, императору советовали отменить бал,но Николай не согласился. По его мнению,несчастье не должно омрачать коронации: Император и императрица приезжают на бал, царь танцует первый контрданс с графиней Монтбелло,а царица -с графом.... И это ,гораздо хуже того,с кем кто спал... Так что Алексей искренне любит Царя,и сделал коасивый финал. Может больше чем Поклонская сделал для Николая... спасибо @club418 за премьеру!!!

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Oct 3, 2017 at 4:21pm PDT