Михалков обозначил виноватых в скандале вокруг «Матильды»

В скандале вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя виноваты сами создатели киноленты. Такое мнение в четверг, 28 сентября, выразил режиссер Никита Михалков, сообщает «Интерфакс».

«На мой взгляд, нельзя погружать в бытовые условия человека, причисленного, как мученика, к лику святых. Ты должен понимать, что этого делать не надо. Если делаешь, то жаловаться не надо», — сказал Михалков, добавив, что «кино мстит по-страшному».

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15 сентября Михалков возложил ответственность за ситуацию вокруг «Матильды» на Фонд кино. По мнению Михалкова, Фонд кино должен был понимать, на что идет, выделяя средства на создание этой картины, а автор должен понимать риски, создавая фильм о человеке, причисленном к лику святых. Кинематографист уточнил, что не видел «Матильду», а потому «устраивать по этому поводу истерику — неправильно».

«Матильда» выйдет в широкий российский прокат 26 октября. Лента посвящена отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Наличие этой сюжетной линии в фильме стало объектом возмущения депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также различных общественных организаций с религиозным уклоном — они считают, что такой подход к фигуре великомученика РПЦ оскорбит чувства верующих, и призывают запретить прокат ленты.