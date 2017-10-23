Песков прокомментировал планы сотрудников Кремля на просмотр «Матильды»

Экспертный просмотр фильмов не входит в функции членов администрации президента России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 23 октября.

«Конечно, те, кто хотят, в частном порядке посмотрят этот фильм. Те, кто не хотят, не сходят и не посмотрят», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ознакомились ли в Кремле с фильмом Алексея Учителя «Матильда».

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28 сентября в ГУМе состоялся закрытый показ фильма для депутатов Госдумы. Спецпросмотр картины был организован после просьбы членов комитета ГД по культуре. Позже зрители поделились своими впечатлениями. В частности, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов назвал «Матильду» замечательной лентой. На следующий день Песков заявил, что в администрации президента не планируется закрытый показ фильма.

В середине сентября пресс-секретарь президента признался, что намерен посмотреть фильм после премьеры.

В официальный прокат в России картина выходит 26 октября. Лента посвящена отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Наличие этой сюжетной линии в фильме стало объектом возмущения депутата Госдумы Натальи Поклонской. По ее мнению, кинолента оскорбляет чувства верующих. Она направила в Генпрокуратуру более 40 жалоб о возможных нарушениях в действиях создателей «Матильды».