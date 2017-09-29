Песков прокомментировал возможность спецпоказа «Матильды» для сотрудников АП

В администрации президента России пока не планируется закрытый показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом в пятницу, 29 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет, пока нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее представитель Кремля отмечал, что ожидает премьеры разрекламированного фильма. «Как только выйдет — сразу посмотрю», — пообещал он.

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28 сентября в ГУМе состоялся закрытый показ фильма для депутатов Госдумы. Спецпросмотр картины был организован после просьбы членов комитета ГД по культуре. Позже зрители поделились своими впечатлениями. В частности, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что «Матильда» является «замечательной» лентой.

В официальный прокат в России картина выходит 26 октября. Лента посвящена отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Наличие этой сюжетной линии в фильме стало объектом возмущения депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также различных общественных организаций с религиозным уклоном — они считают, что такой подход к фигуре страстотерпца РПЦ оскорбит чувства верующих, и призывают запретить прокат ленты.