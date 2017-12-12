Мединский прокомментировал высказывания Кобзона

Министр культуры России Владимир Мединский ответил на претензии со стороны первого зампреда комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона. Слова чиновника во вторник, 12 декабря, передает «Интерфакс».

«Вы знаете, с какой любовью, трепетом я относился всегда к вашим просьбам. Но я не готов ни единого вашего этого упрека принять. Они необъективны, нечестны и оскорбительны», — заявил глава Минкульта.

Так он ответил на жалобы Кобзона на недостаточное внимание и оскорбительное отношение к себе со стороны ведомства. Он заявил, в частности, что «безобразно, преступно расходуются средства, выделяемые на реставрацию культурных памятников, на создание фильмов и спектаклей».

«По поводу того, как делается реставрация, — где-то хорошо, где-то плохо, мы с этим боремся. Часто привлекается та реставрационная фирма, которую вы рекомендовали, Иосиф Давыдович. И делает она, кстати, не очень хорошо, много претензий. Но я не могу все реставрационные контракты отдать этой компании, это было бы грубым нарушением закона и моим вмешательством», — ответил Мединский.

Ранее во вторник Кобзон объявил, что выходит из комитета Госдумы по культуре. «Я считаю, что мне быть пассажиром в этой телеге было бы стыдно в свои 80 лет. Я выхожу, потому что мне было бы стыдно отвечать избирателям», — сказал певец на заседании.

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