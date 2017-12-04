Центр русского фольклора объединят с Домом народного творчества

Центр русского фольклора (ЦРФ) с 1 января 2018 года объединят с Государственным российским домом народного творчества имени Поленова (ДНТ). Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил министр культуры России Владимир Мединский, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава Минкульта подчеркнул, что Центр останется автономным подразделением, а его руководитель Дмитрий Морозов займет пост заместителя директора ДНТ Татьяны Пуртовой. «Задача объединенной структуры — усилить работу как по традиционному направлению Дома народного творчества, так и по сохранению и популяризации русской культуры, чем занимался Центр», — отметил Мединский.

Министр пообещал, что финансирование и штат ЦРФ не сократятся: «Я попросил на длительный период установить полное эмбарго на любые кадровые решения, чтобы каждый сотрудник Центра нашел свое рабочее место».

В объединенной структуре появится общий архив. Минкульт дополнительно профинансирует создание общей библиотеки ЦРФ и ДНТ, добавил Мединский.

Заместитель руководителя ЦРФ Сергей Старостин, комментируя итоги переговоров, заявил, что «вывеска и название учреждения имеют серьезное значение». «Если мы поставим традиционную культуру ниже, чем художественную самодеятельность и клубное творчество, то мы несколько нивелируем порядок и понимание вещей, которые происходят в обществе», — подчеркнул он.

Государственный центр русского фольклора был создан в 1990 году по инициативе Российской академии наук и Минкульта. В 2016 году учреждение было передано в управление Центра культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект).