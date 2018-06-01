Никита Михалков объяснил происхождение своих богатств

Режиссер Никита Михалков рассказал, как у него получилось заработать за 2017 год 529 миллионов рублей. Его слова передает РИА Новости.

«Я работаю с 12 лет, то есть более 60. Мои мастер-классы за рубежом стоят от 20 до 35 тысяч долларов. Я наследник [Василия] Сурикова и [Петра] Кончаловского, чьи картины стоят миллионы. Я снялся более чем в 50 фильмах и снял более 15 картин как режиссер. Призы всех самых престижных фестивалей, включая "Оскар", стоят на полках моего кабинета», — заявил Михалков.

Кинематографист напомнил, что у него есть менеджер финансов, который «талантливо и профессионально работает с ценными бумагами, вкладывая деньги в выгодные программы и инвестируя в доходные предприятия». «Причем в предприятия на территории нашей страны, а не в иностранные футбольные клубы. И все средства мои размещены в банках России, а не закопаны в гаражах и не спрятаны в офшорах», — подчеркнул Михалков.

30 мая сообщалось, что в 2017 году режиссер зарабатывал около 1,5 миллиона рублей в день. У него также нашли 89 земельных участков, 6 жилых домов, 6 квартир, 11 нежилых зданий, вертолет и трактор.

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