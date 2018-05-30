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Доход Никиты Михалкова составил 1,5 миллиона рублей в день

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Никита Михалков

Согласно декларации о доходах режиссера Никиты Михалкова, за 2017 год он заработал 529 миллионов рублей (около 1,5 миллиона рублей в день), пишет «Комсомольская правда».

У режиссера также нашли 89 земельных участков, шесть жилых домов, шесть квартир, 11 нежилых зданий, вертолет и трактор. Журналисты отметили, что имя Михалкова встречается среди учредителей или совладельцев десятков фирм с разнообразными сферами деятельности.

Художественный руководитель симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, который по документам заработал 60 миллионов рублей, выразил сомнение в достоверности этих цифр. «Неужели я столько заработал? Не думаю, что я мультимиллионер», — отметил он.

Александр Шилов, худрук Московской картинной галереи имени Шилова, назвал информацию о своем доходе в 174 миллиона рублей «полным бредом». «Мой оклад как руководителя галереи — 80 тысяч рублей. Плюс премии. Иногда я пишу картины на заказ. Но чтобы заработать 174 миллиона! Это сколько же в долларах? За год стать долларовым миллионером! Полная чушь. Надо разбираться», — возмутился он.

Своему доходу также удивился актер и руководитель Театра наций Евгений Миронов. «Правда 50 миллионов? Это не только зарплата, конечно. Но мне сейчас некогда выяснять, из чего сложилась моя сумма дохода, я занят», — сказал артист.

Информация о доходах и имуществе деятелей культуры в подведомственных организациях была обнародована Минкультом России 24 мая.

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