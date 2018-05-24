Доходы российских знаменитостей появились в сети

Министерство культуры России обнародовало информацию о доходах и имуществе деятелей культуры в подведомственных организациях. Больше других в 2017 году заработал дирижер и худрук Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков, передает РИА Новости.

По данным Минкульта, Спиваков задекларировал более 82,2 миллиона рублей. Художественный руководитель симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет заработал 60,2 миллиона рублей. Народный артист и худрук Театра наций Евгений Миронов задекларировал доход в 55,5 миллиона рублей.

Также в списке министерства — худрук Малого драматического театра — театра Европы Лев Додин (24 миллиона рублей), худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас (19,7 миллиона рублей) и худрук Малого театра Юрий Соломин (11,1 миллиона рублей).

В августе 2017 года журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года, в нем первую строчку занял Марк Уолберг, заработавший 68 миллионов долларов благодаря фильмам «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь».

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