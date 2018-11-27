Михалков рассказал про «говно» в своей фильмографии

Российский режиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков прокомментировал качество своих фильмов в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube.

На вопрос Дудя о том, снимал ли Михалков когда-нибудь «говно», режиссер ответил, что «наверное, снимал», но сам он их таковыми не считает. «Но есть люди, которые считают это говном, и я с ними не спорю», — сказал он. Михалков также отметил, что считает фильм «Утомленные солнцем» «гениальной картиной», и понять ее не могут те, кто ничего «не знает про историю войны».

Помимо этого, режиссер рассказал о цензуре во времена СССР. По его словам, он никогда «не впадал в отчаяние» из-за нее, однако у него «было много ухищрений». В частности, он поделился историей о том, как тайно пронес диктофон на партсобрание после выхода фильма «Родня». «Потом в машине слушал, как меня обсуждали коллеги», — добавил Михалков.

В сентябре сообщалось, что Никита Михалков был госпитализирован. По словам его друга, артиста Александра Адабашьяна, он получил «малоприятную травму спортивного свойства».

Никита Михалков известен такими фильмами, как «Утомленные солнцем», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник». Лауреат премии «Оскар» в 1995 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Председатель Союза кинематографистов России с 1998 года.

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