Михалков рассказал про обвинения в гомосексуализме и нашел в них выгоду

Российский режиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube.

Отвечая на вопрос, режиссер отметил, что слухи о его нетрадиционной ориентации — «это очень выгодно», так как их можно использовать в свою пользу в разных ситуациях. «Выгода во всем (...) Я абсолютно этому не сопротивляюсь. Даже в лоб никому не дам [за это]», — сказал он, отметив, что он «не гей».

Михалков также ответил, что никогда не испытывал сексуального влечения к мужчинам, а самих гомосексуалистов он не любит. «Для меня это противоестественно. А почему я должен их любить?» — отметил режиссер.

Ранее Никита Михалков прокомментировал качество своих фильмов. На вопрос Дудя о том, снимал ли режиссер когда-нибудь «говно», он ответил, что «наверное, снимал», но сам он свои фильмы таковыми не считает.

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