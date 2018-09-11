Никита Михалков оказался на операционном столе из-за «малоприятной травмы»

Российский режиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков госпитализирован. Об этом его друг, заслуженный художник России, артист Александр Адабашьян рассказал телеканалу «360».

«Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства», — объяснил Адабашьян. Он отказался раскрывать подробности произошедшего.

Ранее Михалкова заметили в Челябинске. Кинематографист передвигался на костылях, сообщает «Московский комсомолец». Режиссер посетил в городе турнир по профессиональному боксу, проходивший на ледовой арене «Трактор».

В июне Михалков рассказал, как у него получилось заработать за 2017 год 529 миллионов рублей. Он сказал, что у него есть менеджер финансов, который «талантливо и профессионально работает с ценными бумагами, вкладывая деньги в выгодные программы и инвестируя в доходные предприятия».

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