«Россия 24» опять сняла с эфира выпуск «Бесогона» Никиты Михалкова

Телеканал «Россия 24» снял с субботнего и воскресного эфира выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ». Об этом говорится на сайте передачи.

Причина такого решения не называется. Очередной выпуск программы посвящен «трудностям коммуникаций в современном мире», он вышел в эфире телеканала в пятницу, 4 мая, а также доступен на сайте телеканала.

В декабре 2015 года ВГТРК запретила ставить в эфир 38-й выпуск «БесогонТВ», посвященного инциденту с комментатором «Матча ТВ» Алексеем Андроновым, разместившим в своем Twitter пост, в котором он оскорбительно высказался в адрес Новороссии и «любителей русского мира».

Позднее в госхолдинге объяснили, что передача не вышла на «России 24» по этическим соображениям, поскольку коллеги по цеху могут расценить комментарии Михалкова «как недружественные и тем более — оскорбительные». В ВГТРК отметили, что «не хотят повторения эфирных войн, подобных тем, что велись между каналами в 1990-е годы».

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