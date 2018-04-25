Михалков одолжил бизнесмену 30 миллионов и прогорел

Режиссер Никита Михалков подал в суд на знакомого предпринимателя, которому одолжил несколько миллионов рублей. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает mk.ru.

«Истец Михалков просит взыскать долг с ответчика по двум договорам займа, проценты за пользование денежными средствами, неустойки на общую сумму 30 миллионов рублей», — рассказала пресс-секретарь Измайловского районного суда Москвы Дарья Крыжановская.

По данным газеты, Михалков одолжил бизнесмену деньги летом 2016 года. Тот обещал вернуть всю сумму с процентами, однако не сделал этого. Сделка была заключена официально.

Ранее в апреле сообщалось, что Михалков заговорил о европейском гражданстве. «Саулюса Бержиниса объявили российским режиссером, а он литовец. Я сам из рода Гедиминовичей. Имею право получить второе гражданство, но терплю», — подчеркнул кинематографист.

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