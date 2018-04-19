Михалков позавидовал Вайнштейну

Руководство Московского международного кинофестиваля (ММКФ) собиралось вручить спецприз голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Об этом рассказал режиссер Никита Михалков, его слова в четверг, 19 апреля, передает ТАСС.

«Месяца три назад мы хотели вручить приз ММКФ "За вклад в мировое кино" Харви Вайнштейну. Но испугались. Хотя это логично — у него сто номинаций на "Оскар". Но решили, что не стоит», — рассказал кинематографист.

Михалков также прокомментировал секс-скандал вокруг Вайнштейна. Он отметил, что может только позавидовать ситуации, «когда тебя, не обладающего внешностью Алена Делона, любят красивые женщины».

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«Но все вместе выглядит как абсолютная порнография. Когда женщина, которая делала это, когда имела товарный вид, а потом, потеряв его, сказала, чтобы о ней вспомнили, это неправильно», — добавил режиссер.

Михалков заявил, что «женщина должна быть женщиной, мужчина — мужчиной, а если она это не делает, то становится дурным мужчиной».

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в конце 2017 года после того, как несколько десятков женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах. Выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы на протяжении 30 лет подвергались сексуальным домогательствам со стороны продюсера.

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