Михалков позавидовал Вайнштейну

Руководство Московского международного кинофестиваля (ММКФ) собиралось вручить спецприз голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Об этом рассказал режиссер Никита Михалков, его слова в четверг, 19 апреля, передает ТАСС.
«Месяца три назад мы хотели вручить приз ММКФ "За вклад в мировое кино" Харви Вайнштейну. Но испугались. Хотя это логично — у него сто номинаций на "Оскар". Но решили, что не стоит», — рассказал кинематографист.
Михалков также прокомментировал секс-скандал вокруг Вайнштейна. Он отметил, что может только позавидовать ситуации, «когда тебя, не обладающего внешностью Алена Делона, любят красивые женщины».
«Но все вместе выглядит как абсолютная порнография. Когда женщина, которая делала это, когда имела товарный вид, а потом, потеряв его, сказала, чтобы о ней вспомнили, это неправильно», — добавил режиссер.
Михалков заявил, что «женщина должна быть женщиной, мужчина — мужчиной, а если она это не делает, то становится дурным мужчиной».
Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в конце 2017 года после того, как несколько десятков женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах. Выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы на протяжении 30 лет подвергались сексуальным домогательствам со стороны продюсера.