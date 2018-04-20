Михалков заговорил о европейском гражданстве

Российский режиссер Никита Михалков прочитал речь на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Его слова передает mk.ru.

Кинематографист рассказал о неполадках, с которых начался киносмотр. «Все так нормально началось... С крушения пюпитра...», — заметил он. Также режиссер упомянул ошибку при объявлении одного из участников фестиваля.

«Саулюса Бержиниса объявили российским режиссером, а он литовец. Я сам из рода Гедиминовичей. Имею право получить второе гражданство, но терплю», — подчеркнул Михалков.

Режиссер также поблагодарил британских гостей. «Не побоялись кинематографисты Великобритании того, что будут здесь отравлены. Приехали. Мы считаемся страной-изгоем. Мы что-то творим», — поиронизировал он.

ММКФ открылся в четверг, 19 апреля. На церемонии показали «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека.

Ранее Михалков заявил, что руководство фестиваля собиралось вручить спецприз голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Он также прокомментировал секс-скандал вокруг него. «Все вместе выглядит как абсолютная порнография. Когда женщина, которая делала это, когда имела товарный вид, а потом, потеряв его, сказала, чтобы о ней вспомнили, это неправильно», — отметил режиссер.

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