Москвичей возмутил позорящий Сталина и Россию фильм Никиты Михалкова

Журналисты провели эксперимент и показали москвичам кадры из фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2», выдав их за трейлер картины «Смерть Сталина». Ролик опубликован на YouTube-канале телеканала «Дождь».

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Жители столицы сочли сцены из картины Михалкова возмутительными и оскорбляющими Сталина. Одна из зрительниц заявила, что смотреть видео ей было неприятно, а другой молодой человек предположил, что режиссер пытался опозорить вождя и, заодно, Россию.

Фильм «Утомленные солнцем 2» вышел в 2010 году и, несмотря на кассовый провал, не имел никаких проблем с прокатом и получил российскую премию «Ника».

В январе Никита Михалков высказался за запрет британской комедии «Смерть Сталина», у которой позже Минкульт отозвал прокатное удостоверение под предлогом, что картина якобы оскорбляет россиян. Тем не менее посмотревшие ленту свидетели времени, изображенного в произведении, назвали фильм правдивым и похвалили создателей.

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