Пенсионеры назвали фильм «Смерть Сталина» правдивым и похвалили авторов

Пожилые зрители британской комедии «Смерть Сталина» поделились впечатлениями от фильма. Одна из пенсионерок отметила, что лента правдивая, и запрещать ее нельзя, пишет «Коммерсантъ».

«Смотреть фильм тяжело, но запрещать его было нельзя, потому что так все и было; и молодцы, что сняли фильм, потому что это очень тонкая комедия, это абсурд, но такой, как в жизни», — рассказала 83-летняя свидетельница похорон Сталина.

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Она сравнила картину с анекдотами про Сталина. «Ты понимаешь, что это черный юмор, что на самом деле смеяться над расстрелами как-то странно, но это смех, чтобы победить страх, я бы так это назвала», — сказала она. По словам пенсионерки, «зрители смеялись в таких местах, никто не встал и не ушел», но в то же время у людей наворачивались на глаза слезы.

Портал «КиноПоиск» также опубликовал видео, на котором зрители после сеанса сообщали об увиденном. По словам одного из них, в фильме нет ничего оскорбительного.

«Смерть Сталина» показали в московском кинотеатре «Пионер» 25 января.

23 января стало известно, что юристы Министерства культуры России призвали руководителя Минкульта Владимира Мединского не пускать в прокат британскую комедию «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма. Позже в тот же день у фильма отозвали прокатное удостоверение.

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