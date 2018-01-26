В кинотеатр «Пионер» пришла полиция

В московский кинотеатр «Пионер» пришли сотрудники полиции. Об этом в пятницу, 26 января, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в кинотеатр пришли участковый и оперативник группы уголовного розыска, которые будут составлять протокол о нарушении законодательства.

«По поступившей информации о том, что в кинотеатре допущено нарушение закона — демонстрировался фильм, не разрешенный к прокату на территории Российской Федерации, — начата проверка. В настоящее время сотрудники полиции работают в кинотеатре, изучают документы. В случае выявления нарушений будет составлен протокол об административном правонарушении», — сказал он.

Фотографию также опубликовала в Twitter журналистка Ола Чичовлас.

«Больше полиции прибывает в московский кинотеатр "Пионер" после показа "Смерти Сталина"», — написала она.

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По словам корреспондентки, один из полицейских в ответ на ее вопрос заявил, что пришел просто посмотреть фильм. Однако не смог уточнить, какой именно. Чичовлас пишет, что полицию в форме сопровождают «неизвестные люди в гражданском».

25 января в «Пионере» несмотря на запрет министерства культуры показали британскую комедию «Смерть Сталина». На первом сеансе было много пенсионеров, которые назвали картину правдивой и похвалили создателей ленты.

23 января стало известно, что юристы Министерства культуры России призвали руководителя Минкульта Владимира Мединского не пускать в прокат британскую комедию «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма. Позже в тот же день у фильма отозвали прокатное удостоверение.

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