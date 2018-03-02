В Голливуде установили статую сидящего в халате на диване Вайнштейна

В Голливуде перед началом 90-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» появилась «золотая» статуя сидящего на диване в халате продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Авторы скульптуры — уличный художник, называющий себя Пластиковым Иисусом, и Джошуа «Джинджер» Монро, известный установкой статуи обнаженного Дональда Трампа в 2016-м году.

В правой руке «золотого» Вайнштейна статуэтка «Оскар», которую художники нарочно расположили у области паха. Левой рукой продюсер предлагает прохожим присесть рядом с ним. По словам авторов, изготовление скульптуры Вайнштейна в натуральную величину заняло два месяца.

Материалы по теме Половина Голливуда: кого домогался озабоченный Харви Девушка Бонда, Анджелина Джоли и другие жертвы знаменитого продюсера

«Образ продюсера, сидящего на кушетке, олицетворяет методы, которые используют в Голливуде могущественные люди. У них есть деньги и власть, чтобы раздавать работу, и они используют это для удовлетворения своих сексуальных желаний. Возможность подшутить над этим "монстром" с помощью статуи убавляет его силу», — отметил Монро.

Скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в конце 2017 года после того, как сразу несколько десятков женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах. На фоне этого скандала в Голливуде массово заговорили о других подобных случаях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!