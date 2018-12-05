Звезда «Полицейского с Рублевки» поведал об обнищании из-за конфликта на Украине

Российский актер Сергей Бурунов, звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Домашний арест», рассказал, как остался без работы из-за конфликта между Украиной и Россией. Артист поведал о злоключениях в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube-канале «вДудь» в среду, 5 декабря.

«Произошли не очень приятные исторические события. Я должен был сниматься на Украине и был утвержден в большой проект, [но] случились эти события, и это все, естественно, отменилось. И 2014-й, и 2015 год были для меня достаточно тяжелыми», — отметил Бурунов.

Артист заявил, что из-за отсутствия работы ему пришлось очень нелегко: «В кредит жил, занимал деньги, ходил в банки, там брал какие-то кредитные карты. Где-то худо-бедно "подсъемывался" два-три дня».

По словам Бурунова, продюсеры считали его пародистом, поэтому отказывали в серьезных проектах. Актер добавил, что все изменилось благодаря роли в сериале «Полицейский с Рублевки».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года.

Бурунов снялся в таких фильмах, как «Остров», «Водитель для Веры» и «Призрак», а также принимал участие в пародийной передаче «Большая разница» на Первом канале.

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