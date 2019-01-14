С Дудя и Ивлеевой потребовали 100 миллионов рублей

Против журналиста Юрия Дудя и телеведущей Анастасии Ивлеевой подали иск о защите чести и достоинства на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на пресс-службу суда.

Иск поступил в Мещанский суд Москвы в конце декабря. Истцом выступил Бестаев А. А., который потребовал взыскать с каждого из блогеров по 50 миллионов рублей. Представители суда отметили, что Бестаев хочет получить опровержение сведений из интервью Ивлеевой Дудю. Недовольство мужчины вызвали слова телеведущей с 58-й минуты записи.

Как следует из видео, после 58-й минуты Дудь интересуется, слышала ли Ивлеева о марше матерей, а также задает ей традиционный вопрос рубрики «Блиц»: «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?». Ивлеева ответила: «Ты не *** (устал)?».

Telegram-канал Двач предположил, что в суд на видеоблогеров подал Артур Бестаев, который в сентябре возмутился ответом Ивлеевой на своей странице во «ВКонтакте».

«Считаю невозможным та­кое высказывание в адрес Президента Путина­ от кого бы то ни был­о, учитывая его труд,­ заслуги и результаты­ работы на благо России и Мира на Земле. Требую от Ю.Дудь удал­ить данное видео где бы он его не распрос­транил и никогда не распространять впредь», — написал Бестаев (орфография сохранена). Также он создал петицию за удаление видео.

Интервью с Ивлеевой вышло на YouTube-канале Юрия Дудя в конце августа прошлого года. Видеоблогеры уделили много времени обсуждению сексуальных тем, а ответы Ивлеевой вызвали широкий резонанс в сети.

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