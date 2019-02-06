Подписчики Дудя разочаровались в нем и присудили «победу» Киселеву

Директор информационного агентства «Россия сегодня» и ведущий передачи «Вести недели» на канале «Россия» Дмитрий Киселев пришел на интервью к журналисту Юрию Дудю на YouTube-шоу «вДудь» и, как посчитали пользователи, «уделал» видеоблогера.

Многие комментаторы после просмотра беседы оставили негативные комментарии в Twitter и YouTube по поводу подготовки и мастерства Дудя как журналиста. Один из пользователей предложил автору шоу «тренироваться на рэперах».

Другой юзер отметил «скромность и обходительность» Дудя во время интервью, добавив, что на фоне ведущего YouTube-шоу «Киселев выглядел достойно». Еще один комментатор удивился тому, что интервьюер не задал вопросы гостю о протестах и коррупции.

Некоторые пользователи все же похвалили Дудя и его профессионализм, тем не менее отметив мастерство Киселева в ответах на вопросы.

В январе 2019 года Дудь стал миноритарным акционером портала Sports.ru. На данный момент ему принадлежит 0,5 процента акций компании.

Дудь — создатель YouTube-канала «вДудь», который запустили в феврале 2017 года. В шоу ведущий берет интервью у знаменитых людей России. На данный момент на канал Дудя подписано более 4 миллионов пользователей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



