Киселев объяснился за зачитанный в эфире телеканала рэп

Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о причинах, побудивших его прочитать рэп в эфире телеканала «Россия 1», в интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованному на YouTube.

Киселев сказал, что таким образом он хотел «взять под защиту» рэпера Хаски и других артистов, которым стали отменять концерты. «Поскольку нашу программу смотрят люди более старшего поколения, которые далеки от рэпа, то моя задача была рассказать им, что такое рэп, и приблизить его к традициям отечественной культуры», — объяснил он.

По словам телеведущего, «хайп от выступления был таким большим», что это подтолкнуло его объявить о рэп-фестивале в Коктебеле. Кроме того, он назвал рэп «культурным импульсом», в котором нуждается Россия.

В декабре 2018 года Дмитрий Киселев прокомментировал задержания музыкантов и отмены их концертов по стране рэпом в эфире телеканала «Россия 1». Телеведущий призвал не кошмарить исполнителей. В январе он зачитал рэп «о себе и о мире», а также об итогах 2018 года и пригласил зрителей на собственный рэп-фестиваль в Крыму, который собирается провести в 2019 году.

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