Певец Александр Маршал поспорил с Дудем из-за Путина и предложил покинуть страну

вДудь / YouTube

Певец Александр Маршал предложил видеоблогеру Юрию Дудю уехать из страны из-за того, что тому не нравится президент России Владимир Путин. Беседа с артистом вошла в опубликованный на YouTube-канале «вДудь» документальный фильм о первом рок-фестивале в СССР, в котором принимал участие Маршал.

Отвечая на вопрос, является ли он сторонником Путина, музыкант переадресовал вопрос Дудю: «Я не понимаю, а кто его не сторонник? Вы — нет? Ну а зачем вы тогда живете здесь? Уезжайте в другую страну, живите там».

Материалы по теме «Это связано с хреновой жизнью огромной страны» Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют

В ответ на уточняющий вопрос, считает ли артист, что в стране должны жить только согласные с властью люди, Маршал ответил: «Нет, почему. Если вам что-то не нравится, выйдите на улицу, потребуйте, скажите: "Дайте нам"».

61-летний Александр Маршал — бывший участник групп «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького». В апреле 2017 года он попал в черный список украинского экстремистского сайта «Миротворец» за выступления в Крыму.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!