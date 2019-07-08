Украинский телеканал объяснился за телемост с Россией

Телеканал NewsOne в специальном заявлении на сайте объяснил, что народам Украины и России нужен телемост для восстановления мира.

«"Надо поговорить" — это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращения войны», — отметили на телеканале.

В заявлении говорится, что идея телемоста «вызвала настоящий шквал звонков и обращений со стороны зрителей», которые «с нетерпением и огромным интересом ждут этого события». В NewsOne подчеркнули, что считают журналистским долгом выйти на открытый диалог между народами Украины и России.

Ранее глава комитета украинской Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что NewsOne могут лишить лицензии из-за телемоста с Россией. По ее словам, это будет «фактически ретрансляция запрещенного продукта».

Вечером 7 июля российский ведущий Дмитрий Киселев анонсировал прямой телемост «Надо поговорить» между Россией и Украиной. Проект планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne.

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