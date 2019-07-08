Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Зеленский предложил абсолютно новый формат переговоров. «Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за формат предлагается», — добавил представитель Кремля.

Материалы по теме Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?

Песков пояснил, что США не входят в «норманскую четверку», и подписей американских представителей под Минскими договоренностями нет.

Ранее 8 июля Зеленский обратился к своему коллеге Владимиру Путину с предложением провести переговоры. Он подчеркнул, что Киев не меняет и не отказывается ни от каких дипломатических форматов. По словам украинского лидера, встреча может состояться при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.

В июне Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с Путиным. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — привел свои будущие слова украинский лидер.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран утвердили в Минске документ, предусматривающий, в частности, введение в регионе режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!