Раскрыт подход Путина к организации встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин прагматично подходит к международным делам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 1 июля.

«Встреча ради встречи, наверное, никому не нужна — нужна встреча ради результата», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что пока нет полного понимания относительно позиции Киева по реализации минских соглашений и выхода на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик.

В ходе очередной прямой линии, которая в этом году прошла 20 июня, Путин назвал трагедией президентство Зеленского. Российский лидер признался, что находил смешными выступления украинского коллеги в КВН, однако сейчас Зеленский выступает в другом статусе.

18 июня Зеленский выразил надежду на возвращение Крыма под контроль Киева. По его словам, он обсудил бы этот вопрос на встрече с Путиным. Новоизбранный президент Украины призывает усилить санкции в отношении РФ.

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