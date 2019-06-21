В Киеве раскрыли детали готовящейся встречи Зеленского и Путина

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Команда президента Украины Владимира Зеленского готовит его встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире «112 Украина».

Главным тезисом украинского лидера будет заявление о принадлежности Донбасса и Крыма. Зеленский понимает свою историческую миссию по прекращению огня на юго-востоке Украины и готов решать этот вопрос напрямую с президентом России, заверил депутат.

По информации Поплавского, команда президента готовит «конкретные результаты». «Просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы», — пояснил он. Парламентарий заключил, что только после этого главы государств принимают согласованные решения.

18 июня в интервью Bild Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — привел свои будущие слова украинский лидер.

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