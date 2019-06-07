Путин оценил актерскую игру нового президента Украины

Президент России Владимир Путина на полях Петербургского международного экономического форума выразил надежду на личное знакомство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 7 июня.

«Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся с Зеленским, он хороший актер, но одно дело играть, а другое — быть кем-то. Он пока никак себя не проявил, поживем — увидим», — сказал Путин.

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Российский лидер также отметил, что не отказывается от контактов с украинским коллегой, но пока встречу никто не предлагал. Отвечая на вопрос о том, почему не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах, Путин заметил, что тот по-прежнему называет Москву агрессором.

31 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи Путина с Зеленским, заявил, что прежде Киев должен подтвердить свою готовность выполнить минские договоренности, а также «идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик».

В конце апреля бывший президент Польши Александр Квасьневский сообщил, что Зеленский якобы пока не намерен встречаться с Путиным один на один.

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