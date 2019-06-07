Кремль объявил об отсутствии планов контактировать с Зеленским

В Кремле прокомментировали возможность контакта между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом объявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Пока нет планов по встрече Путина и Зеленского», — сказал он.

В конце мая Путин, говоря о перспективах переговоров с Зеленским, предположил, что россияне и украинцы «только выиграют» в том случае, если будут иметь общее гражданство.

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Через несколько дней Зеленский на своей странице в Facebook ответил, что ничего общего, кроме границы, между государствами нет, поскольку Украина лишилась Крыма и столкнулась с агрессией в Донбассе.

Ранее Владимир Путин отмечал, что подискутировал бы с Владимиром Зеленским о минских соглашениях и возможном разрешении ситуации в Донбассе. До этого Зеленский заявлял, что не собирается лично встречаться с Путиным один на один.

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