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08:00, 11 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Отношения Армении и России после выборов описали

Мелконян описал развитие отношений РФ и Армении фразой «фарш обратно не прокрутишь»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В ближайшее время отношения России и Армении вряд ли вернуться на уровень до 2022 года. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении (англ. Applied Policy Research Institute of Armenia, APRI) Сергей Мелконян.

«Очевидно, что вернуть армяно-российские отношения на уровень до 2022 или до 2020 года уже сложно: фарш обратно не прокрутишь», — отметил он.

По мнению политолога, в России будут полагать, что внешняя политика Армении не претерпит изменений. В результате между государствами возникнет новая нормальность, и на повестке дня окажутся много вопросов, имеющих для российских властей стратегический характер. В частности, могут обсуждаться управление железными дорогами Армении, статус пограничников из России на армяно-турецкой и армяно-иранской границах и сотрудничество в атомной энергетике.

Сергей Мелконян также описал будущую роль Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, премьер-министр страны Никол Пашинян попытается сохранить ее участие в организации.

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