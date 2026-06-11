Раскрыта роль Армении в ЕАЭС после выборов

Политолог Мелконян: Пашинян попытается сохранить участие Армении в ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попытается сохранить участие страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении (англ. Applied Policy Research Institute of Armenia, APRI) Сергей Мелконян.

«Судя по риторике Пашиняна, Армения намерена сохранять участие в ЕАЭС настолько долго, насколько это будет возможно», — подчеркнул он.

При этом по мнению политолога, через некоторое время стране все-таки нужно будет определиться с внешнеэкономическим курсом — выбором между евразийской интеграцией и путем в Европейский союз. Об этом говорили лидеры ЕАЭС, предлагая Армении провести референдум по данному вопросу.

«Армении фактически поставили дедлайн, чтобы она четче обозначила свой внешнеэкономический вектор», — заметил эксперт.

Ранее Сергей Мелконян объяснил поздравление Никола Пашиняна от президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. По его мнению, это указывает на тесные отношения двух стран и развивающееся между ними сотрудничество.