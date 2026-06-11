Поздравление Пашиняна от одного постсоветского лидера объяснили

Политолог Мелконян: Поздравление Пашиняна от Токаева указывает на тесные связи двух стран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна на парламентских выборах, и это указывает на тесные связи двух стран. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении (англ. Applied Policy Research Institute of Armenia, APRI) Сергей Мелконян.

«В случае Казахстана это поздравление указывает на высокий уровень армяно-казахстанских отношений», — подчеркнул он.

Раньше казахстанского лидера поздравления Николу Пашиняну направили только грузинские политики — бывший президент Саломе Зурабишвили и действующий премьер-министр Ираклий Кобахидзе, напомнил политолог. И по его словам, в последние годы армянские компании действительно заходят на рынок Казахстана, а Астана в свою очередь проявляет интерес к получению концессии на управление железными дорогами Армении.

Ранее Сергей Мелконян описал будущее армянской оппозиции. По его словам, оно будет зависеть от решения самих оппозиционных политиков участвовать в работе парламента.