Раскрыт секрет тренировок мужа Дуа Липы

Тренер Дай заявил, что актер Тернер отказался от работы с тяжестями в пользу гребли

Фитнес-тренер Дэйл Дай раскрыл секрет тренировок мужа певицы Дуа Липы, актера Каллума Тернера. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт заявил, что Тернер отказался от классической работы с тяжестями в пользу гребли — упражнения, которое развивает одновременно силу и ловкость. По словам Дая, гребля задействует все основные мышечные группы тела без необходимости поднимать штангу.

Кроме гребли, в программу Тернера включены пять дополнительных упражнений: отжимания гусеницей, атомные ситапы, подтягивания с акцентом на лопатки, упражнения с опорой ног в стену и прыжки с разведением рук и ног. Каждый элемент выполняется максимальное количество раз за минуту, а после цикла рекомендуется пробежка на пять километров.

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