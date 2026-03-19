Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
07:51, 19 марта 2026Спорт

Раскрыт секрет тренировок 68-летнего Дольфа Лундгрена

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bill Streicher / Imagn Images / Reuters

Журналисты Men Today раскрыли секрет тренировок 68-летнего американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена. Об этом сообщается на сайте издания.

Артист настаивает на том, что главное — не интенсивность, а регулярность. Лундгрен скорректировал программу тренировок, сделав ее более щадящей и гибкой, без строгого графика. Сейчас он сочетает силовые упражнения для верхней и нижней частей тела по одному разу в неделю, добавляя реабилитационные сессии, кардио и одно-два занятия пилатесом.

Актер часто объединяет тренировки для экономии времени, фокусируясь на блочных тренажерах: горизонтальные тяги, жимы лежа, тяги сверху, разгибания трицепса и сгибания с канатом. Особое внимание Дольф уделяет кардиотренировкам для укрепления сердечно-сосудистой системы. Пилатес помогает улучшать баланс и гибкость.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала важные изменения в тренировках после 40 лет. Она заявила, что тело начинает терять мышечную массу, а базовый уровень метаболизма уменьшается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok