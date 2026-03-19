Раскрыт секрет тренировок 68-летнего Дольфа Лундгрена

Журналисты Men Today раскрыли секрет тренировок 68-летнего американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена. Об этом сообщается на сайте издания.

Артист настаивает на том, что главное — не интенсивность, а регулярность. Лундгрен скорректировал программу тренировок, сделав ее более щадящей и гибкой, без строгого графика. Сейчас он сочетает силовые упражнения для верхней и нижней частей тела по одному разу в неделю, добавляя реабилитационные сессии, кардио и одно-два занятия пилатесом.

Актер часто объединяет тренировки для экономии времени, фокусируясь на блочных тренажерах: горизонтальные тяги, жимы лежа, тяги сверху, разгибания трицепса и сгибания с канатом. Особое внимание Дольф уделяет кардиотренировкам для укрепления сердечно-сосудистой системы. Пилатес помогает улучшать баланс и гибкость.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала важные изменения в тренировках после 40 лет. Она заявила, что тело начинает терять мышечную массу, а базовый уровень метаболизма уменьшается.