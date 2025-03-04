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22:30, 4 марта 2025Спорт

Эксперт назвала важные изменения в тренировках после 40 лет

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала важные изменения в тренировках после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Ротач заявила, что после 40 лет тело начинает терять мышечную массу, а базовый уровень метаболизма уменьшается. Она подчеркнула, что у многих сорокалетних избыточная энергия начинает откладываться в виде жира. По мнению эксперта, силовые тренировки помогают повысить метаболизм и улучшить мышечную массу.

Тренер посоветовала много ходить, выполнять отжимания, планку, приседания, подтягивания, а также выпады. Для последнего упражнения нужно сделать большой шаг вперед правой ногой так, чтобы колени образовали угол 90 градусов.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала об устаревших подходах советской аэробики. Малоэффективным и потенциально опасным подходом эксперт назвала советскую баллистическую растяжку, которая подразумевает резкие рывковые движения.

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