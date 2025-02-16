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13:33, 16 февраля 2025Спорт

Тренер рассказала об устаревших подходах советской аэробики

Тренер Бахтурина назвала советскую баллистическую растяжку устаревшим подходом
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер Акулина Бахтурина рассказала об устаревших подходах советской аэробики. Ее слова приводят «Известия».

Малоэффективным и потенциально опасным подходом эксперт назвала советскую баллистическую растяжку, которая подразумевает резкие рывковые движения. «Этот вид тренировок активно использовался профессиональными спортсменами, но для любителей такая растяжка может быть травмоопасной», — поделилась она.

Также Бахтурина отметила, что в физминутках, тренировках и зарядках времен СССР часто использовались классические приседания, выпады, скручивания на пресс. «Они имели свой эффект, но теперь эти упражнения приобрели новый улучшенный формат. Фитнес-эксперты, опираясь на биомеханику и анатомию тела, разработали гораздо более эффективные вариации этих упражнений», — объяснила специалист.

Ранее Бахтурина перечислила причины, которые являются уважительными для отмены тренировки. По ее словам, не стоит заниматься во время и после недавно перенесенной болезни, при переутомлении и болезненной менструации.

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