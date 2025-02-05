Фитнес-эксперт перечислила уважительные причины для отмены тренировки

Тренер Бахтурина посоветовала отменять занятия при плохом самочувствии

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина перечислила причины, которые являются уважительными для отмены тренировки. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Самой уважительной причиной эксперт назвала показания врача. Если человек недавно был прооперирован, проходил сложное лечение или длительно болел, организму требуется время на восстановление.

Вспомните, как после ОРЗ в школе врачи выписывали медотвод от физкультуры. Во взрослом возрасте тот же принцип — необходимо дать организму время, чтобы восстановиться, и после возвращаться к тренировкам, постепенно наращивая темп Акулина Бахтурина

Также Бахтурина посоветовала отменять занятия при плохом самочувствии без серьезных симптомов. Такое состояние может сигнализировать о начале болезни. При этом во время самой болезни тренироваться тоже противопоказано.

У девушек уважительной причиной пропуска занятий может быть болезненная менструация. «Есть определенные упражнения, которые не следует выполнять в данный период жизни, но если девушка чувствует себя хорошо, нет острых болевых ощущений, то несложная, мягкая тренировка может способствовать улучшению самочувствия», — отметила специалист.

Еще одна причина не нагружать организм физической активностью — переутомление. Бахтурина допустила занятия йогой или мягким фитнесом, но предложила перенести их на утро, поскольку для организма важнее здоровый сон и восстановление сил.

Кроме того, Бахтурина дала рекомендацию по тренировкам во время праздников и отпусков. «Можно заменить полноценную тренировку физической активностью другого формата. Например, даже в отпуске или на праздниках можно выполнять утреннюю зарядку, небольшие комплексы во время дня, а также запланировать длительные прогулки или попробовать необычный вид спорта», — посоветовала она. По ее словам, такой подход позволит поддержать тело в тонусе и разнообразит привычный тренировочный процесс.

Ранее Бахтурина рассказала о способе похудеть с помощью ходьбы. «Для длительной прогулки рекомендую придерживаться такого плана: 10 минут ходьбы в комфортном темпе для разогрева тела, далее переходим к активной фазе и 30-40 минут двигаемся в интенсивном темпе. После можно сбавить темп», — поделилась она.