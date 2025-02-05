Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Белинда Бенчич
2:0
Завершен
Вероника Кудерметова
Абу-Даби
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
17:00 (Мск)
Магда Линетт
Абу-Даби
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Енисей
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Маттия Беллуччи
Сегодня
21:40 (Мск)
Даниил Медведев
Роттердам
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
15:16, 5 февраля 2025СпортЭксклюзив

Фитнес-эксперт перечислила уважительные причины для отмены тренировки

Тренер Бахтурина посоветовала отменять занятия при плохом самочувствии
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: LEVITA

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина перечислила причины, которые являются уважительными для отмены тренировки. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Самой уважительной причиной эксперт назвала показания врача. Если человек недавно был прооперирован, проходил сложное лечение или длительно болел, организму требуется время на восстановление.

Вспомните, как после ОРЗ в школе врачи выписывали медотвод от физкультуры. Во взрослом возрасте тот же принцип — необходимо дать организму время, чтобы восстановиться, и после возвращаться к тренировкам, постепенно наращивая темп

Акулина Бахтурина

Также Бахтурина посоветовала отменять занятия при плохом самочувствии без серьезных симптомов. Такое состояние может сигнализировать о начале болезни. При этом во время самой болезни тренироваться тоже противопоказано.

У девушек уважительной причиной пропуска занятий может быть болезненная менструация. «Есть определенные упражнения, которые не следует выполнять в данный период жизни, но если девушка чувствует себя хорошо, нет острых болевых ощущений, то несложная, мягкая тренировка может способствовать улучшению самочувствия», — отметила специалист.

Еще одна причина не нагружать организм физической активностью — переутомление. Бахтурина допустила занятия йогой или мягким фитнесом, но предложила перенести их на утро, поскольку для организма важнее здоровый сон и восстановление сил.

Кроме того, Бахтурина дала рекомендацию по тренировкам во время праздников и отпусков. «Можно заменить полноценную тренировку физической активностью другого формата. Например, даже в отпуске или на праздниках можно выполнять утреннюю зарядку, небольшие комплексы во время дня, а также запланировать длительные прогулки или попробовать необычный вид спорта», — посоветовала она. По ее словам, такой подход позволит поддержать тело в тонусе и разнообразит привычный тренировочный процесс.

Ранее Бахтурина рассказала о способе похудеть с помощью ходьбы. «Для длительной прогулки рекомендую придерживаться такого плана: 10 минут ходьбы в комфортном темпе для разогрева тела, далее переходим к активной фазе и 30-40 минут двигаемся в интенсивном темпе. После можно сбавить темп», — поделилась она.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пустые слова». В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о возможности переговоров с Путиным

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить во время рейса

      Президент Бразилии призвал Трампа перестать говорить «все, что приходит в голову»

      Бывшую жену российского актера обвинили в пропаганде ЛГБТ

      В российском городе детсадовцы сбежали во время прогулки

      На Солнце произошли две мощные вспышки

      Турист снимал деньги в банкомате на Филиппинах и получил огнестрельное ранение в живот

      Защита Пашаева прокомментировала его обман мужа «королевы марафонов»

      51-летнюю супермодель Тайру Бэнкс сняли на улице без макияжа

      В Грузии решили создать комиссию по изучению преступлений Саакашвили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше