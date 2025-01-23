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16:03, 23 января 2025Спорт

Фитнес-тренер раскрыла способ похудеть с помощью ходьбы

Тренер Бахтурина дала совет ходить два часа в день для поддержания тела в тонусе
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина раскрыла способ похудеть с помощью ходьбы. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Бахтурина поделилась, что для того, чтобы ходьба заменила кардиотренировку и позволила сжечь лишние калории, необходимо выбрать быстрый темп. По словам специалиста, на прогулке должно быть комфортно, но сердцебиение должно увеличиваться, дышать необходимо через нос и стараться не разговаривать.

«Чтобы разнообразить данный процесс и подключить к работе ягодицы, рекомендую включить в свою прогулку такие усложнения, как ходьба по лестнице или подъемы в горку. Самое простое — спускаться и подниматься домой и из дома не на лифте, а пешком. Во время ходьбы полезным будет подключить к работе и руки, выполняя ими вспомогательные движения, как во время бега», — добавила тренер.

По мнению Бахтуриной, оптимальная длительность прогулок для поддержания тела в тонусе составляет около двух часов в день ежедневно. При этом можно разбить это время на несколько коротких подходов. «Для длительной прогулки рекомендую придерживаться такого плана: 10 минут ходьбы в комфортном темпе для разогрева тела, далее переходим к активной фазе и 30-40 минут двигаемся в интенсивном темпе. После можно сбавить темп», — рассказала эксперт, отметив, что прогулки также положительно влияют на зрение.

Ранее Бахтурина раскрыла преимущества 15-минутных тренировок. Главным плюсом коротких занятий эксперт назвала экономию времени и финансов.

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