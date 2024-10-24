Тренер объяснила пользу подъема ног на стену

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина объяснила в разговоре с «Лентой.ру» пользу подъема ног на стену.

«Когда мы поднимаем ноги вверх, происходит отток венозной крови к сердцу. Особенно полезно данное упражнение после рабочего дня, когда долго находишься в статичном сидячем положении, когда накапливается усталость в теле», — рассказала специалист. Упражнение помогает в профилактике варикозного расширения вен, различных тромбов, помогает расслабиться и снять усталость ног.

Бахтурина отметила, что упражнение выполняется просто — нужно лечь на спину и поднять ноги на стену, руки можно раскинуть по сторонам или положить на живот. Более продвинутым атлетам можно выполнять позу перевернутой свечи из йоги, при которой с помощью рук также поднимается таз.

Эксперт добавила, что не стоит ложиться слишком близко к стене. «Можно проверить себя, согнув колени и поставив стопы на стену. Если бедра находятся под прямым углом по отношению к спине, тогда таз будет на правильном расстоянии от нее», — посоветовала она. Бахтурина подчеркнула, что во время упражнения нельзя подкладывать валик под голову. Кроме того, оно противопоказано при гипертонии и других проблемах с сердцем, некоторых заболеваниях опорно-двигательной системы, глаукоме и тяжелой обильной менструации.

Ранее Бахтурина раскрыла преимущества 15-минутных тренировок. Главным плюсом коротких занятий эксперт назвала экономию времени и финансов.