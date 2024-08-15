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08:01, 15 августа 2024Спорт

Эксперт раскрыла преимущества 15-минутных тренировок

Эксперт Бахтурина: 15-минутные тренировки помогут привыкнуть к нагрузке

Фото: muse studio / Shutterstock / Fotodom

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина в беседе с «Лентой.ру» раскрыла преимущества 15-минутных тренировок.

Главным плюсом коротких тренировок эксперт назвала экономию времени и финансов. Бахтурина объяснила, что для таких занятий не нужно покупать абонемент в зал или специальный инвентарь, также не нужно тратить время на поход в зал. Кроме того, экспресс-комплексы позволяют войти в тренировочный график без стресса. «Когда люди погружаются в омут с головой и начинают путь в спорт с длительных и частых тренировок, то очень быстро они теряют мотивацию и темп. С короткими вариантами нагрузки такого не происходит», — отметила она.

При этом Бахтурина подчеркнула, что «пятнадцатиминутки» не являются заменой полноценных тренировок. «Оптимальный вариант: начать заниматься с коротких комплексов, чтобы влиться в процесс, и постепенно наращивать нагрузку до полноценных тренировок два-три раза в неделю по часу», — рассказала она. Специалист посоветовала оставить быстрые занятия для загруженных дней, как простую и быструю утреннюю зарядку или вечернюю заминку.

Для составления индивидуального 15-минутного комплекса и фиксации правильной техники эксперт рекомендовала разово обратиться к тренерам. Также Бахтурина напомнила о важности разминки даже перед короткими тренировками.

Ранее Бахтурина раскрыла способ устранения квадратных ягодиц. Она посоветовала выполнять несколько упражнений: отведение ноги в планке, диагональные махи ногой стоя и ягодичный мост на одной ноге.

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      Дарья Коршунова
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