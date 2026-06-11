Москвичам рассказали о рекордной погоде на День России

Синоптик Тишковец: Рекордная жара ожидается в Москве на День России

На День России, 12 июня, в Москве ожидаются рекордная жара и дождь. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По его словам, в пятницу температура воздуха в столице сохранится на уровне 30 градусов тепла. «С претензией на повтор рекорда 1998 года, когда было плюс 30,8 градуса», — отметил синоптик.

Он добавил, что вечером в городе возможен грозовой дождь.

Ранее сообщалось, что с 11 по 13 июня в Москве прогнозируется жара на уровне 20-32 градусов. Жителей столицы предупредили о возможной потере работоспособности и снижении внимания на фоне высоких температур.