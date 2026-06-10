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15:09, 10 июня 2026Экономика

Москвичей предупредили об опасной жаре

МЧС: В Москве с 11 по 13 июня ожидается жара до плюс 32 градусов Цельсия
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Москве с четверга, 11 июня, по субботу, 13 июня, сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха до плюс 30-32 градусов Цельсия. Об этом жителей столицы предупредили в Главном управлении МЧС по Москве.

Из-за жары у жителей столицы рискует быть потеряна работоспособность, снижено внимание. Перегрев может привести к потере сознания, что потенциально способно привести к увеличению количества случаев ДТП, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов, а также техногенных аварий, связанных с ошибками обслуживающего персонала и нарушении производственных процессов на потенциально опасных объектах.

Также ожидается увеличение нагрузки на электросети и количества аварий и пожаров за счет перегрева оборудования.

Жителям столицы рекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. Также следует соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в полдень среды, 10 июня, температура воздуха на некоторых метеостанциях столицы немного превысила отметку в плюс 30 градусов Цельсия.

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