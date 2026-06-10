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14:43, 10 июня 2026Экономика

Синоптик рассказал о прогреве Москвы

Синоптик Леус: Москва продолжает прогреваться
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В полдень среды, 10 июня, температура воздуха на некоторых метеостанциях столицы немного превысила отметку в плюс 30 градусов Цельсия. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров немного превысили отметку в 30 градусов на станциях в Строгино и на Балчуге. Однако до рекорда, который фиксируется по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, еще больше двух градусов. На этой станции пока фиксируется плюс 27,8 градуса Цельсия.

«Прогрев продолжается», — прокомментировал синоптик.

Ранее Михаил Леус сообщил, что предыдущий рекорд жары 10 июня был установлен в столице в 1988 году. Он составил плюс 30 градусов.

Аномальная жара в Московском регионе будет сопровождаться грозами. В основном они ожидаются в западной части Подмосковья.

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