Синоптик рассказал о прогреве Москвы

Синоптик Леус: Москва продолжает прогреваться

В полдень среды, 10 июня, температура воздуха на некоторых метеостанциях столицы немного превысила отметку в плюс 30 градусов Цельсия. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров немного превысили отметку в 30 градусов на станциях в Строгино и на Балчуге. Однако до рекорда, который фиксируется по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, еще больше двух градусов. На этой станции пока фиксируется плюс 27,8 градуса Цельсия.

«Прогрев продолжается», — прокомментировал синоптик.

Ранее Михаил Леус сообщил, что предыдущий рекорд жары 10 июня был установлен в столице в 1988 году. Он составил плюс 30 градусов.

Аномальная жара в Московском регионе будет сопровождаться грозами. В основном они ожидаются в западной части Подмосковья.